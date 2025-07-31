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İstanbul 31 Temmuz Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

İstanbul 31 Temmuz Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

31 Temmuz 2025 Perşembe günü, İstanbul'da hava sıcaklıkları 24°C ile 29°C arasında değişecek. Gündüz saatlerinde hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklık 29°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Rüzgarın hızı saatte 25 km civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %60 ile %74 arasında değişecek.

1 Ağustos 2025 Cuma günü, hava sıcaklıkları 24°C ile 29°C arasında olacak. Hava koşulları açık olacak. 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü, sıcaklıklar yine 24°C ile 29°C arasında kalacak. Hava koşulları bu günde açık olacak. 3 Ağustos 2025 Pazar günü, hava sıcaklıkları 22°C ile 29°C arasında olacak. Bu günde hava koşullarının açık olması bekleniyor.

Sıcak ve nemli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Rüzgarın orta şiddette esmesi nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle savrulabilecek nesnelere karşı tedbirli olmakta fayda vardır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekir. Gerekirse serin ortamlarda dinlenilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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