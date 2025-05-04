İstanbul 4 Mayıs Pazar hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü bol güneş ışığı olacak. Hava sıcaklığı 20°C. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor.

5 Mayıs Pazartesi günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 23°C civarında olacak. 6 Mayıs Salı günü, kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklık 24°C'ye yükseliyor.

7 Mayıs Çarşamba günü, bulutlar artacak. Hava az güneşli hale gelecek ve sıcaklık 25°C civarında olacak. 8 Mayıs Perşembe günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 24°C civarında kalacak. 9 Mayıs Cuma günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 22°C civarında olacak.

10 Mayıs Cumartesi günü, erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 19°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 10 Mayıs Cumartesi günü beklenen sağanak yağışlar, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmasını gerektiriyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde uygun önlemleri almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.