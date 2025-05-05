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İstanbul 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 5 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. İstanbul'da hava durumu puslu ve güneşli olacak.

İstanbul 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu puslu ve güneşli olacak. Sıcaklık gün boyunca 23°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23°C’ye ulaşacak. Gece ise sıcaklıklar 15°C civarında olacak. Bu değerler, Mayıs ayının ortalama sıcaklıklarına yakın. İstanbul'un bu dönemdeki tipik hava koşullarını yansıtıyor.

6 Mayıs Salı günü hava sıcaklıklarının 24°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü sıcaklıkların 26°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu artışlar, yaz mevsiminin yaklaştığını gösteriyor. 8 Mayıs Perşembe ve 9 Mayıs Cuma günleri ise hava sıcaklıklarının 23°C civarında kalması bekleniyor. Bulutlu hava koşulları hakim olacak. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır.

Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu sık sık kontrol edin. Gerekirse planlarınızı güncelleyin. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Yanınızda uygun giysiler bulundurmanızda fayda var. Böylece İstanbul'un Mayıs ayındaki değişken hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz. Etkinliklerinizi bu şekilde daha keyifli hale getirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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