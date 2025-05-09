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İstanbul 9 Mayıs Cuma hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 9 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri merak ediliyor. İstanbul'da hava durumu artan bulutlarla birlikte kısmen güneşli olacak.

İstanbul 9 Mayıs Cuma hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 23°C'ye kadar yükselecek. Bu tarihte, hava sıcaklıklarının 14°C ile 23°C arasında değişmesi bekleniyor. Cumartesi günü, gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 12°C ile 16°C arasında olacak. Pazar günü, bulutların arasından güneş ara ara kendini gösterecek. Hava 11°C ile 18°C arasında değişecek. Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 19°C arasında olacak.

Mayıs ayı boyunca İstanbul'da ortalama yüksek sıcaklıklar 18°C ile 24°C arasında değişiyor. Düşük sıcaklıklar ise 11°C ile 16°C arasında seyrediyor. Bu dönemde ortalama yağış miktarı 38 mm. Ay boyunca yaklaşık 5 yağmurlu gün yaşanıyor. Nem oranı ise %73 civarında.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına bağlı olarak, özellikle Cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların 12°C ile 16°C arasında değişmesi, serin havaya karşı hazırlıklı olmanızı gerektiriyor. Pazar ve Pazartesi günleri daha ılıman hava koşulları bekleniyor. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar mevcut.

Hava koşullarına göre plan yaparken, özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafet ve şemsiye gibi hazırlıklar yapmanız, konforlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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