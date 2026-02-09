HABER

İstanbul'a fırtına uyarısı! Valilik açıkladı: Bu saatlere dikkat

İstanbul Valiliği'nden akşam saatlerinde etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulunuldu. Valilik açıklamasında, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuz durumlara karşıda vatandaşlara uyarı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre Marmara'da rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİNE DİKKAT!

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
