İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM hem tarih verdi hem kar kalınlığını açıkladı

İstanbul hava durumuyla ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Meteoroloji'den gelen kar yağışı uyarılarının ardından bir açıklama da bu kez AKOM'dan geldi. Soğuk havanın kendisini iyiden iyiye hissettirdiği İstanbul'a kar yağışı geri geliyor. AKOM, yaptığı son açıklamada hem tarih verdi hem olası kar kalınlığını açıkladı. İşte İstanbul'da beklenen kar yağışı ve Türkiye genelindeki hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Devrim Karadağ

Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumuyla ilgili yaptığı uyarıların ardından bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan geldi.

SICAKLIKLAR HEM ARTACAK HEM AZALACAK

Yeni hafta için hazırlanan son hava durumu raporlarına göre; yurt genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları, batı kesimlerde 6 dereceye kadar artacak, doğuda ise 5 dereceye kadar azalacak.

İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR, TARİH BELLİ OLDU

Pazar günü ise soğuk hava İstanbul'a geri geliyor.

İstanbul'da hafta sonu, karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

AKOM'DAN KAR KALINLIĞINI AÇIKLAYARAK UYARDI

AKOM'dan İstanbul'a hafta sonu için kar uyarısı geldi. Hafta sonundan itibaren soğuk hava dalgası birçok kenti etkileyecek.

Pazar ve pazartesi günü beklenen karla karışık yağmur ve kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, BURSA, ANTALYA...

İstanbul'da bugün sıcaklık 9 derece civarında seyredecek.

Ankara bulutlu ve don etkisini gösterecek. Sıcaklık gece -5, öğle saatlerinde 1 derece olacak.

İzmir az bulutlu 14, Bursa parçalı bulutlu 9, Antalya açık 15 derece.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin haftalık raporuna göre da pazar gününden itibaren sıcaklıklar tekrar düşecek.

9 İL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Malatya haric), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Eskişehir, Sivas ve Tokat çevrelerinin yağışlı; kıyıların karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MGM bugün Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

CUMA, CUMARTESİ VE PAZAR HAVA DURUMU TAHMİNİ:

