İstanbul'a sağanak sürprizi! Meteoroloji tarih verdi

Yaz mevsiminin son günlerini yaşadığımız şu günlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) gelen haberler, hava durumuyla ilgili planları olanlar için önemli bir uyarı niteliğinde. MGM'nin son tahminlerine göre, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava durumu önemli ölçüde değişecek. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sağanak yağışın ne zaman başlayacağı tarih verilerek duyuruldu.

NTV Haber'in aktardığı bilgilere göre, pazartesi gününden itibaren batı illerinden giriş yapacak olan yağışlı hava sistemi, salı günü etkisini artırarak yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. Bu durum, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir detay. Hava sıcaklıkları, Güneydoğu kentleri dışında mevsim normallerinde seyredecek. Ancak, yağışlarla birlikte hissedilen sıcaklıkta düşüş yaşanması bekleniyor.

Doğu Karadeniz bölgesinde de sağanak yağış bekleniyor. Güney bölgelerinde ise kavurucu sıcaklıkların devam edeceği belirtiliyor. Marmara'nın güneybatısında ise saatte 60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgarların etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, bölgede yaşayanların ve seyahat edeceklerin dikkatli olması gerekiyor.

Bugün (15 Eylül 2025) itibarıyla yurdun güney kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak. İstanbul'da beklenen hava sıcaklığı 26 derece civarında. Ancak, salı günü beklenen sağanak yağışla birlikte sıcaklıkta düşüş yaşanması bekleniyor. Ankara'da ise hava sıcaklığı 29 derece civarında olacak. İzmir'de 32, Adana'da 36 ve Antalya'da 33 derece sıcaklık bekleniyor. Denizli'de ise sıcaklık 37 dereceye kadar yükselecek.

Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yetkililer, özellikle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıca, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Özetle, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava durumu önemli ölçüde değişecek. İstanbul'da sağanak yağış beklenirken, güney bölgelerinde sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek. Marmara bölgesinde ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alarak gerekli önlemleri almaları önemlidir.