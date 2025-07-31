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İstanbul'a yağış sürprizi: Sıcak hava dalgasına kısa bir mola

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, özellikle İstanbul'da beklenen sağanak yağışlarla kısa bir mola verecek. Meteoroloji, İstanbul dahil 14 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Sıcaklıkların 3 ila 6 derece arasında düşmesi bekleniyor.

İstanbul'a yağış sürprizi: Sıcak hava dalgasına kısa bir mola

Meteoroloji'den İstanbul dahil 14 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek.

İstanbul'da yaşayanlar, kavurucu sıcaklara kısa bir süre ara vermeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul dahil olmak üzere 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu durum, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesine neden olacak.

Uzmanlar, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışların, ani su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemle vurgulanıyor.

Yağışların etkili olacağı diğer iller ise Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan olarak sıralanıyor. Bu bölgelerde de benzer şekilde ani sıcaklık düşüşleri ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının etkisini azaltacak olan yağışların, kısa süreli bir rahatlama sağlayacağını ancak sıcaklıkların yeniden yükselme eğilimine girebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, vatandaşların güneşin zararlı etkilerinden korunmaya devam etmeleri ve bol sıvı tüketmeleri öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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