İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Resmi açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında 39 ilçeli İstanbul'a yeni bir ilçe geleceği ve bu sayının 40'ı bulacağı iddia edilmişti. Söz konusu haberde ilçenin adının bile belli olduğu ve 'Yenişehir' olacağı belirtilmişti. İddialar kesin bir dille yalanlandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında ‘Kanal İstanbul güzergahı ile İstanbul Havalimanı' çevresini kapsayacak biçimde ‘Yenişehir’ adıyla İstanbul’da yeni bir ilçe kurulacağına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

KESİN DİLLE YALANLANDI

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Kanal İstanbul güzergâhı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak biçimde ‘Yenişehir’ adıyla İstanbul’da yeni bir ilçe kurulacağına dair iddialar, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif niteliktedir.

"ANCAK KANUN İLE YAPILIR"

Öncelikle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirlenmesi, adlarının değiştirilmesi ile bir ilçenin başka bir ile bağlanması, ancak kanun ile yapılabilmektedir.

"HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK"

Söz konusu haberlerde ileri sürüldüğü şekliyle, İçişleri Bakanlığı'nın veya başkaca bir kurumun İstanbul'da yeni bir ilçe kurulmasına yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif içeriklere itibar etmemesi; doğru bilgi için yalnızca yetkili kurumlar tarafından doğrulanmış bilgileri esas alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

