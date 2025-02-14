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İstanbul'a yeniden kar geliyor! Tarih verildi: Bu kez çok etkili olacak

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
14.02.2025 18:27
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İstanbul'da kar yağışı birçok ilçede etkili olsa da yerini güneşli havaya bıraktı. Ancak kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor. Üstelik bu kez yağış oldukça etkili olacak. Öyle ki yolların kapanacağı bile söyleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul'da kar yağışının ne zaman etkili olacağı konusunda tarih verdi.

İstanbul'a yeniden kar geliyor! Tarih verildi: Bu kez çok etkili olacak

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı ise yerini güneşli havaya bıraktı. Ancak kış mevsimi henüz bitmedi. İstanbullular kente bir kez daha kar yağıp yağmayacağını merak ederken, yeni bilgiler geldi.

İSTANBUL'A KAR TEKRAR GELİYOR

Ekol TV'de yer alan habere göre, İstanbul'da kar yağışı yerini güneşli güne bıraksa da haftaya 3 gün sürecek bir kar yağışı olacak. Yağış bu kez öyle etkili olacak ki yollar kapanacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftaya çarşamba gününde itibaren İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Kar yağışı 3 gün boyunca sürecek.

ŞEHİR MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLACAK

İstanbul'un bu kez şehir merkezinde de kar yağışı etkili olacak. Yani yağış yüksek kesimlerle sınırlı kalmayacak. Hatta kar öyle etkili olacak ki bu kez yollar kapanacak.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
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kar yağışı İstanbul istanbul kar yağışı
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