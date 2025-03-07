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  4. İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı! Kirli su denize aktı

İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı! Kirli su denize aktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.03.2025 20:26
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İstanbul açıklarında Mia isimli 270 metrelik dev petrol tankerine, Orita isimli konteyner gemisi çarptı. Çarpmanın etkisiyle petrol tankerinin balast tankı yırtılırken, denize kirli su boşaldığı öğrenildi.

İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı! Kirli su denize aktı

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Gürpınar'da kıyıdan 5 mil açıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, açık denizde demirleyen Mia isimli 270 metrelik petrol tankerine, Orita isimli 130 metrelik konteyner gemisi çarptı. Çarpmanın etkisiyle petrol tankerinin balast tankı yırtıldı.

KİRLİ SU DENİZE BOŞALDI

Yırtılan tanktan denize kirli su boşaldığı öğrenilirken, hasar alan geminin çağrısı üzerine Avcılar'dan sahil güvenlik botları ve Gürpınar'dan römorkörler olay yerine gitti.

GEMİYE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yaşanan kazada faciadan dönülürken, olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Hasar alan gemiye müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul gemi
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