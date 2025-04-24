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İstanbul alarm veriyor! AFAD açıkladı: En riskli semt ve mahalleler!

AFAD’ın hazırladığı 'Kırmızı Eylem Planı'na göre, hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nda çok sayıda mahalle yüksek deprem riski altında. İşte o semt ve mahalleler:

İstanbul alarm veriyor! AFAD açıkladı: En riskli semt ve mahalleler!
Çiğdem Sevinç

İstanbul, Türkiye'nin deprem riski en yüksek şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı’na (KAF) yakınlığı nedeniyle şehir genelinde birçok ilçe farklı derecelerde risk altında bulunuyor. Uzmanlara göre İstanbul'un bazı ilçeleri 1. derece deprem riski taşırken, bazı bölgeler 2. ve 3. derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılıyor.

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AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL

İstanbul’daki deprem riski taşıyan bölgelere yönelik AFAD’ın hazırladığı ‘Kırmızı Eylem’ planında yer alan bilgiler şu şekilde:

Anadolu Yakası Riskli Mahalleler

MALTEPE: Cevizli, Bağlarbaşı, Fındıklı, Girne, Esenkent, Gülsuyu, Aydınevler, Altayçeşme, Gülensu, Yalı, Zümrütevler, Çınar, Altıntepe, Feyzullah, İdealtepe

PENDİK: Kavakpınar, Velibaba, Kaynarca, Ahmet Yesevi

SULTANBEYLİ: Hamidiye, Turgut Reis, Akşemseddin, Mimar Sinan, Mecidiye, Ahmet Yesevi, Abdurrahmangazi, Orhangazi, Yavuz Selim, Hasanpaşa, Adil, Mehmet Akif

TUZLA: Postane, Aydınlı, Şifa, Mimar Sinan, Yayla, İstasyon, Aydıntepe

ATAŞEHİR: İçerenköy

KARTAL: Hürriyet, Karlıktepe, Orhantepe, Atalar, Esentepe Petrol İş, Cevizli

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Avrupa Yakası Riskli Mahalleler

ŞİŞLİ: Paşa, Merkez

ZEYTİNBURNU: Maltepe, Seyitnizam, Beştelsiz, Sümer, Veliefendi, Çırpıcı, Telsiz, Nuripaşa, Kazlıçeşme, Yeşiltepe, Merkez Efendi, Gökalp

AVCILAR: Deniz Köşkler, Cihangir, Ambarlı, Merkez, Gümüşpala, Üniversite, Firüzköy, M. Kemal Paşa, Yeşilkent

BAĞCILAR: Yıldıztepe, Evren, Kirazlı, Demirkapı, Hürriyet, Merkez, Fevzi Çakmak, Yenigün, Kemalpaşa, Kazım Karabekir, Çınar, Yenimahalle, Bağlar, İnönü, Yavuz Selim, Mahmutbey, Fatih, Barbaros, Göztepe, Sancaktepe

BAHÇELİEVLER: Şirinevler, Zafer, Kocasinan, Soğanlı, Hürriyet, Yenibosna, Çobançeşme, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak

BAKIRKÖY: Osmaniye, Kartaltepe, Yeşilköy, Zeytinlik, Şenlikköy, Ataköy 2-5-6, Ataköy 3-4-11, Ataköy 7-8-9, Cevizlik, Yenimahalle

BAŞAKŞEHİR: Ziya Gökalp, Şahintepe, Güvercintepe

BAYRAMPAŞA: Altıntepsi, Muratpaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Terazidere, Ortamahalle, Yıldırım, Kartaltepe

BEYLİKDÜZÜ: Barış, Yakuplu, Kavaklı, Marmara, Adnan Kahveci, Dereağzı, Cumhuriyet, Gürpınar, Büyükşehir, Sahil

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BEYOĞLU: Piyalepaşa, Piri Paşa, Kaptanpaşa, Fetih Tepe, Keçeci Piri, Hacıahmet

BÜYÜKÇEKMECE: Batıköy, Fatih, Pınartepe, Güzelce, Atatürk, Hürriyet

ESENLER: Fatih, Nine Hatun, Menderes, Kazım Karabekir, Tuna, Fevzi Çakmak, Oruç Reis, Çifte Havuzlar

ESENYURT: Atatürk, Örnek, Saadet dere, İnönü, Namık Kemal, Yenikent, Fatih, İncirtepe, Ardıçlı, Güzelyurt, Mehter Çeşme, Pınar, Talatpaşa, Merkez

EYÜPSULTAN: Nişanca, Topcular, Düğmeciler, Defterdar, İslambey, Karadolap, Güzeltepe

GAZİOSMANPAŞA: Merkez, Sarıgöl, Yıldız Tabya

GÜNGÖREN: Merkez, Güneştepe, Mareşal Çakmak, A.Nafiz Gürman, Haznedar, Genç Osman, Akıncılar, Sanayi, Mehmet Nesih İzmen, Güven, Tozkoparan

KAĞITHANE: Talatpaşa, Merkez, Gürsel

KÜÇÜKÇEKMECE: Kanarya, Cumhuriyet, Cennet, İnönü, Yeliova, Gültepe, Fevzi çakmak, Halkalı, İstasyon, Yenimahalle, Söğütlüçeşme, Kartaltepe, Sultan Murat, Fatih, Kemalpaşa, Atakent

FATİH: Mevlanakapı, Şehremini, Akşemseddin, Seyyid Ömer, Ayvansaray, Kocamustafapaşaü, Derviş Ali, Yavuz Sultan Selim, Yedikule, Hırkai Şerif, Balat, İskenderpaşa, Topkapı, Silivri Kapı, Atıkalı, Molla Gürani, Sümbül Efendi, Ali Kuşcu, Haseki Sultan, Zeyrek, Karagümrük, Cerrahpaşa, Aksaray, Cibali, Emin Sinan

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Anadolu Avrupa afad fay hattı mahalle
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