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İstanbul - Ankara Otoyolu'nda kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, İstanbul-Ankara Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden bir otomobil ile karşı istikametten gelen bir başka otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul - Ankara Otoyolu'nda kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan Ankara - İstanbul Otoyolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyreden bir otomobil karşı istikametten gelen başka bir otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından kazanın etkisiyle takla atan otomobilin içinde sıkışan A.K. isimli şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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