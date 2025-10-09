İstanbul Avcılar'da kan donduran cinayet! 3 yıl önce zıpkın ve satırla abisini yaralamış

Avcılar'da evine gireceği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Metin Direk'in katili kardeşi çıktı. Olay yerine elektrikli scooterla gelip yine aynı araçla kaçtığı tespit edilen şüpheli Rıdvan Direk kısa sürede yakalandı.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin 3 yıl önce de ağabeyini zıpkın ve satırla yaraladığı, psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesinde 26 Eylül Cuma günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Evine girmeye hazırlanan Metin Direk, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede 4 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu.

"2 AY ÖNCE TEDAVİ GÖRDÜ"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, üzerinde gri polar, kot pantolon ve yüzünde beyaz renkte maske bulunan şüphelinin elektrikli bir scooterla olay yerine geldiği ve ardından aynı araçla kaçtığı belirlendi.

3 YIL ÖNCE ZIPKIN VE SATIRLA YARALAMIŞ!

Polis görüntüleri incelerken, Rıdvan Direk'in ağabeyi C.D.'nin polise verdiği ifadede, öldürülen kardeşi Metin Direk'in, kardeşi Rıdvan Direk tarafından 3 yıl önce zıpkın ve satırla yaralandığını söylediği öğrenildi. Direk, kardeşi Rıdvan Direk'in psikolojisinin iyi olmadığını ve 2 ay önce hastanede tedavi gördüğünü de anlattı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır