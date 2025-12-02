HABER

Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

Malatya’da husumetlilerin silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı.

Malatya’da silahlı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

Malatya'da husumetlilerin silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı. Olayda 5 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, 23.30 sıralarında Kale ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede husumetli oldukları ileri sürülen E.Ö., N.Ö., H.D. ile F.A., E.A., M.B., E.A. ve A.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda E.Ö., N.Ö. ve H.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken yaralılardan 1’i Turgut Özal Tıp Merkezi’ne diğer 2 yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olaya karıştıkları belirlenen 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

