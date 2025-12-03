Bolu Belediye Meclisi'nde 'helallik' sessizliği! Tanju Özcan dayanamadı: Ses gelmedi

Yaptığı açıklamalar ve çıkışlarla gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan belediyenin meclis toplantısında Umre'ye gideceğini duyurdu.

"ALLAH SENİ İSTEMİYOR DİYENLER VARDI BAKALIM İSTİYOR MU İSTEMİYOR MU"

Konuyla ilgili olarak konuşan Özcan, "Ben şimdiden helallik istiyorum sizden. Haftaya katılamayabilirim. Umre'ye gidip geleceğim Allah nasip ederse. Allah seni istemiyor diyenler vardı bakalım istiyor mu istemiyor mu göreceğiz" dedi.

"KALBİNİZİ KIRDIYSAK HAKKINIZI HELAL EDİNİZ"

Açıklamalarının devamında helallik isteğini tekrar ileten Özcan, "Ben hepiniz için ayrı ayrı dua edeceğim. O toplantıya belki katılırım belki katılamam. Şimiden helallik istiyorum meclis üyelerinden. Kırıp döktüysek haksız şekilde kalbinizi kırdıysak hakkınızı helal ediniz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE MECLİSİNDE HELALLİK SESSİZLİĞİ: "SES GELMEDİ"

Salondaki sessizlik üzerine ise Özcan, "Eden var mı? Valla helal olsun diye bekliyordum ama gelmedi ses" dedi.