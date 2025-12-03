Trafik kazasında yatağa bağımlı hale gelen genç için tedavi umudu sürüyor

İki yıl önce trafik kazası geçirdikten sonra uzun süre yoğun bakımda kalan Yüksel, yoğun bakımın ardından solunum cihazı, daha sonrasında ise trakeostomi desteğiyle yaşamını sürdürdü.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçleri sayesinde, ağızdan beslenebilecek kadar ilerleme kaydeden Mert'in bakımını üstlenen anne ve babasının hedefi, rehabilitasyon sürecinin kesintisiz devam etmesi.

"HAYAT DOLU BİR ÇOCUKTU ÇOK ANİ OLDU"

Mert'in geçirdiği kaza ve sonrasında yaşadıklarını anlatan anne Zeynep Yüksel, kazadan önce oğlunun Odyoloji bölümünde 1. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Geleceği parlak bir öğrenciydi, zeki ve etrafına neşe saçan hareketli bir çocuktu. İnşallah yeniden o günlerine dönmesini istiyoruz. Hayat dolu bir çocuktu, çok ani oldu." diye konuştu.

Yoğun bakım sürecinden sonra, doktorların Mert'in hayatını solunum cihazına bağlı olarak devam ettireceğini söylediklerini, ancak oğlunun ağızdan beslenmeye başlayacak kadar gelişme kaydettiğini belirten Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Hepsi Mert'in bakımı ve tedavisi sayesinde, özellikle biz kök hücre tedavisi için çok uğraşıyoruz. Fizik tedavi, kök hücrenin hemen arkasından yoğun fizik tedavi. Bunu söyleyenler doktorlarımız, 'bilincinin açılması yoğun fiziğe bağlı, sürekli bir uyarıcı lazım Mert'e' diye. Eğer tedavisi devam ederse Mert'in yürüyebileceğini de düşünüyoruz, doktorlar da bunu söylüyorlar zaten. Yani ne kadar çok uyarıcı, o kadar çabuk bilinç açılması ve ayağa kalkması demektir."

"TAMAMEN ÇOCUĞUMUZUN TEDAVİSİNE ODAKLANDIK"

Yüksel, oğlunun sağlık durumunun kendilerini hem maddi hem de manevi açıdan zorladığını dile getirerek, "İnsan evladı için her şeyi yapar. Biz evimizi sattık, arabamızı sattık, çok şükür 'kirasını ödeyebildiğimiz her ev bizimdir' dedik. Kimseden de ekmek parası istemiyoruz. Tamamen çocuğumuzun tedavisine odaklandık." diye konuştu.

Oğlunun bakımını, temizliğini ve beslenme ihtiyaçlarını tamamen kendisi ve eşi Ali Yüksel'in üstlendiğini anlatan Yüksel, Mert'e çeşitli fiziksel hareketleri de günlük olarak yaptırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Yüksel, "Mert'i yatakta yatırarak değil, genelde aktif olarak gününü geçirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü yatakta yatan bir hastanın, hareketsiz yatan bir hastanın vücut bütünlüğünün bozulması çok kolay oluyor." dedi.

"ŞU ANKİ HEDEFİMİZ GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEK DURUMA GELMESİ"

Fizik tedavi ve kök hücre tedavisi için Ankara Valiliği onaylı bir kampanyaları olduğunu söyleyen Yüksel, oğullarının tedavi sürecinin devam etmesinin en büyük dilekleri olduğunu ifade etti.

Yüksel, oğlu Mert için kurduğu gelecek hayallerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Evladım 25 yaşına girecek, her anne gibi ben de okulunu bitirsin, evlensin, çoluk çocuğu olsun istiyorum. Ama şu anki hedefimiz sadece onun günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmesi. Ben veya babası, Mert'in hayatında olmazsak nasıl olur düşüncesine kapılmak istemiyorum asla. Çünkü çok şükür inançlı insanlarız, bu bir imtihan ben biliyorum ki Rabbim onun da bir kolaylığını gösterir. Ama tabii ki kendi kendine yetecek duruma gelmesini istiyorum ve bu da tedaviyle mümkün. Yani bu tedaviyi alırsak inanıyorum ki Mert ayağa kalkacak."Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır