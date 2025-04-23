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İstanbul Bahçelievler'de depremde destek demiri eğrilen bina boşaltıldı

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Bahçelievler'de bir binanın destekleyici demirinde eğrilme fark edildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul Bahçelievler'de depremde destek demiri eğrilen bina boşaltıldı

Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen deprem sonrasında, Şirinevler Mahallesi Saray Caddesi üzerindeki bir binanın zemin katında bulunan destekleyici demirin eğrildiği fark edildi.

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Tedbir amacıyla boşaltılan binada inceleme başlatıldı.

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6.2'LİK DEPREM KORKU YARATTI

23 Nisan'da İstanbul merkezli bir deprem yaşandı. AFAD'a göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

(DHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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deprem İstanbul Bahçelievler
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