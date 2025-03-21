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İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.03.2025 19:07
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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yapılan bir açıklamada 'terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü' iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı. Açılan davada karar verildi. Mahkeme İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulunun görevlerine son verilmesine ve yeniden seçim yapılmasına karar verdi.

İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı

İstanbul 1 nolu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 kişilik Yönetim Kurulu üyelerinin değişmesi, yerlerine başkalarını seçilmesi talebiyle açılan davada karar verildi.

GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Mahkeme, davanın kabulüne, başkan ve yönetiminin görevine son verilmesine ve yeniden seçim yapılmasına hükmetti.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yapılan bir açıklamada 'terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü' iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, baronun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te duyurulan açıklamayla Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü savunularak, "Ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle 14 Ocak'ta dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Barosu
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