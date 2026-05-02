İstanbul beylikdüzü’nde otomobilde şüpheli ölüm

İstanbul Beylikdüzü’nde öğle saatlerinde yol kenarında park halinde bulunan lüks otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Konuyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi’nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar yol kenarında park halindeki bir araç içerisinde birisinin hareketsiz şekilde olduğunu gördü. İhbar üzerine harekete geçen olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından erkek şahsın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan olayla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır