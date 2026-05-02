Köyceğiz’de uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler tutuklandı

Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu ticareti ile ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine telim edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Köyceğiz ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.

2 ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI

Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 49 gram metamfetamin, 2 adet A4 kâğıda emdirilmiş bonzai, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Römork devrildi, 4 kişi tarlaya uçtuRömork devrildi, 4 kişi tarlaya uçtu
Nevşehir'de mutfak tüpü bomba gibi patladıNevşehir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı

En Çok Okunan Haberler
Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

