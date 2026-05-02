Cinayetin işlendiği tesisteki bungalovlar ölen kişinin ailesi tarafından yıktırıldı

Olay, Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi üzerinde bulunan bungalovda dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.M. (40) ile ortağı Aykut Saban (37) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.M., yanındaki ruhsatsız tabancayla Saban’ı göğsünden vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Aykut Saban’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Saban’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

İKİ ORTAK ARASINDAKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Z.M., cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ortağı tarafından vurularak öldürülen Aykut Saban’ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Saban, bugün Yazlık Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ TESİSTEKİ BUNGALOVLAR YERLE BİR EDİLDİ

İki ortak arasında çıkan ve Aykut Saban’ın ölümüyle neticelenen kavganın ardından Saban’ın ailesi, cinayetin işlendiği tesisteki bungalovları içerisindeki eşyalarla birlikte bir gün sonra iş makineleriyle yıktırdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır