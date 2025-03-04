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İstanbul Boğazı’na ikinci çevre felaketi! Kuleli önünden denize atık su deşarjı yapan İSKİ'ye rekor ceza

04.03.2025 11:58
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.03.2025 11:58
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Üsküdar’daki Kuleli Askeri Lisesi önünden Marmara Denizi’ne evsel atık su deşarjı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İSKİ) 2 milyon 674 bin 708 lira ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 23 Şubat’ta gerçekleştirdiği denetimde, Kuleli Askeri Lisesi önünden denize evsel atık suyun deşarj edildiğini belirledi. Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan Marmara Denizi’nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğu ve köpüklendiği görüldü.

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Atık su numunesinin analizi sonucu ‘askıda katı madde’, ‘biyokimyasal oksijen ihtiyacı’ ve ‘toplam azot parametrelerinin’ sınır değerleri aştığı tespit edildi. Aynı ihlalin 2. kez gerçekleşmesi nedeniyle Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 674 bin 708 lira idari ceza kesildi.

AYNI NOKTA İÇİN İKİNCİ CEZA

Bakanlık ekipleri 12 Ocak’ta da aynı noktada ihbar üzerine yaptıkları denetimde içinde kanalizasyon ve gıda atıkları bulunan atık su deşarjıyla ilgili İSKİ’ye "2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8. maddesine" istinaden 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulamıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İSKİ atık su idari para cezası
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