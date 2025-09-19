İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Haydarpaşa Limanı'ndan çıkış yapacak olan yedekli gemi geçişi nedeni ile İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
19.09.2025 10:19
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Kararın, Haydarpaşa Limanı'ndan çıkış yapacak olan yedekli gemi geçişi nedeni ile alındığı açıklandı.
