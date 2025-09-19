HABER

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Haydarpaşa Limanı'ndan çıkış yapacak olan yedekli gemi geçişi nedeni ile İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Kararın, Haydarpaşa Limanı'ndan çıkış yapacak olan yedekli gemi geçişi nedeni ile alındığı açıklandı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İstanbul Boğazı
