İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Kararın, Haydarpaşa Limanı'ndan çıkış yapacak olan yedekli gemi geçişi nedeni ile alındığı açıklandı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır