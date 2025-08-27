İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu: Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi.

Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA SAHİL GÜVENLİK VE DENİZ POLİSİ KATILIYOR

Arama çalışmalarına Deniz polisinin yanı sıra, Sahil Güvenlik ekipleri de katılıyor. Diğer yandan zodyak botla boğaza açılan ekipteki İBB İtfaiyesi'ne bağlı 6 dalgıç da arama çalışmalarına destek veriyor. Pazar günü yapılan yarışta İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları dronla görüntülendi.

Deniz polisi Kandilli ve Vaniköy Sahili'nde uzun süre arama çalışması yaptı.

VAPURDAKİ GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyor.

