HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu: Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Boğazı'nda Kanlıca-Kuruçeşme arasında yapılan yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u, arama çalışmaları sürüyor. 29 yaşındaki Nikolai Svechnikov'un, yüzücülerin olduğu vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu: Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi.

Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi.

İstanbul Boğazı nda kaybolmuştu: Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı! 1

ARAMA ÇALIŞMALARINA SAHİL GÜVENLİK VE DENİZ POLİSİ KATILIYOR

Arama çalışmalarına Deniz polisinin yanı sıra, Sahil Güvenlik ekipleri de katılıyor. Diğer yandan zodyak botla boğaza açılan ekipteki İBB İtfaiyesi'ne bağlı 6 dalgıç da arama çalışmalarına destek veriyor. Pazar günü yapılan yarışta İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları dronla görüntülendi.

Deniz polisi Kandilli ve Vaniköy Sahili'nde uzun süre arama çalışması yaptı.

VAPURDAKİ GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyor.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da korkutan orman yangınıBursa’da korkutan orman yangını
Antalya'da soğuk hava deposu ve imalathanede yangınAntalya'da soğuk hava deposu ve imalathanede yangın

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kilo yüzünden depresyona girdi! Onur Büyüktopçu 8 ayda 28 kilo verdi

Kilo yüzünden depresyona girdi! Onur Büyüktopçu 8 ayda 28 kilo verdi

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! 'Aklandım' demişti, dosya yeniden işleme alındı

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! 'Aklandım' demişti, dosya yeniden işleme alındı

Taciz mesajları ifşa olmuştu! Ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın yeni dizisi Leman başlamadan kadrodan ayrıldı

Taciz mesajları ifşa olmuştu! Ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın yeni dizisi Leman başlamadan kadrodan ayrıldı

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti

Seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti

Trump'tan 'savaş' çıkışı! "Rusya için kötü olacak"

Trump'tan 'savaş' çıkışı! "Rusya için kötü olacak"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.