İstanbul Boğazı'nda sır ölümler! Balıkçının ihbarıyla ortaya çıktı... 2 saatte 2 ceset

Olay, 25 Mart Salı günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boğazda tekneyle dolaşan bir balıkçı, deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişi olduğunu fark etti.

CANSIZ BEDENİ BOTA ÇIKARTILDI

Balıkçının ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler deniz yüzeyindeki kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

VÜCUDUNDA DARP VE MORLUK İZİNE RASTLANMADI

Üstünden Murat Şahin’e ait kimlik çıkan kişinin vücudunda darp ve morluk izine rastlanmadı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

2 SAAT ARAYLA 2 CESET BULUNDU

Bu olaydan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde deniz yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin bota alarak kıyıya çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Fotoğraf: Onur Ödem



Cesedin Onur Ödem'e ait olduğu öğrenilirken, Ödem ve Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polis her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır