İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışına katılan Rus yüzücü kayboldu! Arama çalışması başlatıldı

İstanbul Boğazı’nda dün düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov (29), denizde kayboldu. Cumartesi günü İstanbul’a gelip Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenilen Svechnikov’u arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışına katılan Rus yüzücü kayboldu! Arama çalışması başlatıldı

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda yaşandı. Beykoz Kanlıca’da başlayan yarış, Kuruçeşme’de sona erdi.

İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışına katılan Rus yüzücü kayboldu! Arama çalışması başlatıldı 1

Ancak Rus yüzücü Nikolai Svechnikov karaya çıkamadı. 3 bin yarışmacıdan sadece Svechnikov’un çıkmaması üzerine polise bilgi verildi.

İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışına katılan Rus yüzücü kayboldu! Arama çalışması başlatıldı 2

BOĞAZDA ARAMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğazda çalışma başlattı.

İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışına katılan Rus yüzücü kayboldu! Arama çalışması başlatıldı 3

Öte yandan yüzücü Svechnikov’un dün İstanbul’a geldiği ve Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenildi.

İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışına katılan Rus yüzücü kayboldu! Arama çalışması başlatıldı 4

Boğaz’da arama çalışmalarının sürüyor. Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı. (DHA)

İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışına katılan Rus yüzücü kayboldu! Arama çalışması başlatıldı 5

İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışına katılan Rus yüzücü kayboldu! Arama çalışması başlatıldı 6

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İstanbul Boğazı
