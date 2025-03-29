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İstanbul boşaldı, Sivas doldu taştı

29.03.2025 16:11
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Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar memleketlerine akın etti, cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu oluştu.

İstanbul boşaldı, Sivas doldu taştı

Sivas’tan çok Sivaslının yaşadığı İstanbul’da, bayram öncesi caddeler ile sokaklar boş kaldı. İstanbul’un yanı sıra gurbette yaşayan Sivaslılar, Ramazan Bayramı’nın gelmesi sebebiyle memleketleri Sivas’a geldi.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce Sivaslı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı alışverişi için sokaklara dökülen vatandaşlarla caddeler doldu taştı.

Özellikle bayram öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, kıyafet, tatlı ve çeşitli bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak için mağaza ve pazar yerlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram alışverişi için esnaflar ise işlek caddelerde tezgâh açtı. Yaya kalabalığının yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi.

Bayram tatilini geçirmek için İstanbul başta olmak üzere diğer illerden Sivas’a gelen Sivaslılar, Sivas’ta olmaktan mutlu olduklarını söylediler.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Sivas
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