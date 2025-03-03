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  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! Yıllardır kaderine terk edilmiş İsmail Hakkı Durusu Vapuru restore edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! Yıllardır kaderine terk edilmiş İsmail Hakkı Durusu Vapuru restore edildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 12:34
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kaderine terk edilmiş vapura hayat veren dokunuş! Yıllardır kullanılmayan İsmail Hakkı Durusu Vapuru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hayat buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! Yıllardır kaderine terk edilmiş İsmail Hakkı Durusu Vapuru restore edildi

İBB, yıllardır atıl durumda olan İsmail Hakkı Durusu Vapuru’nu restore etti. Uzun süredir kullanılmayan tarihi vapur, yapılan çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı.

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İBB RESMİ X HESABINDAN DUYURDU

İBB yapılan restorasyon çalışmasını resmi X hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"İBB, geçmiş dönemde kaderine terk edilen İsmail Hakkı Durusu Vapuru'nu restore etti."

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi vapur restore
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