İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! Yıllardır kaderine terk edilmiş İsmail Hakkı Durusu Vapuru restore edildi

İBB, yıllardır atıl durumda olan İsmail Hakkı Durusu Vapuru’nu restore etti. Uzun süredir kullanılmayan tarihi vapur, yapılan çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı.
İBB yapılan restorasyon çalışmasını resmi X hesabından şu ifadelerle duyurdu:
"İBB, geçmiş dönemde kaderine terk edilen İsmail Hakkı Durusu Vapuru'nu restore etti."
İBB, geçmiş dönemde kaderine terk edilen İsmail Hakkı Durusu Vapuru'nu restore etti.— Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) March 3, 2025
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