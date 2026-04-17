İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7.5 milyon takipçisi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şiddete yönlendirici içerikler bulunduğu tespit edilen "Minecraft Parodileri" isimli hesap hakkında soruşturma başlattı ve hesap erişime engellendi. Hesabın Youtube’da abone sayısı 7 buçuk milyonu aşmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Youtube’da abone sayısı 7 buçuk milyonu aşan "Minecraft Parodileri" isimli hesabın özellikle okul çağındaki çocukları diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemleri gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren içeriklere yer verdiği tespit edildi.

HESABA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Başsavcılık, hesap hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘suçu ve suçluyu övme suçlarından’ resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hesabın erişime engellenmesi talebinde bulunuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildi.

17 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

