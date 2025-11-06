İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile eşinin fotoğrafının paylaşılmasıyla ilgili, TMK 6 ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emrah Peküs isimli sosyal medya kullanıcısı Siirt'te gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TMK 6 ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek suçundan başlatılan soruşturma ile ilgili olarak; PiyasaTurkiye rumuzlu X (Twitter) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bahse konu sosyal medya hesabının kullanıcısının Emrah PEKÜS (1993 Kurtalan - Hizan Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği (Müdür) isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup anılan şahıs Siirt ilinde yapılan çalışma neticesinde YAKALANMIŞTIR."