İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile eşinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan kişi 'Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçlarından gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile eşinin fotoğrafının paylaşılmasıyla ilgili, TMK 6 ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emrah Peküs isimli sosyal medya kullanıcısı Siirt'te gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TMK 6 ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek suçundan başlatılan soruşturma ile ilgili olarak; PiyasaTurkiye rumuzlu X (Twitter) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bahse konu sosyal medya hesabının kullanıcısının Emrah PEKÜS (1993 Kurtalan - Hizan Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği (Müdür) isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup anılan şahıs Siirt ilinde yapılan çalışma neticesinde YAKALANMIŞTIR."

Anahtar Kelimeler:
Akın Gürlek
