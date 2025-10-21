İstanbul'da 2 gökdoğan ele geçirildi; şüphelilere 1,5 milyon lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle birlikte Silivri'deki bir adrese intikal etti. Yapılan aramada, yasa dışı yollarla yakalanmış 2 gökdoğan ele geçirildi. Bu kuşları yurt dışına kaçırma hazırlığında oldukları belirlenen 2 kişiye, ilgili kanunlar kapsamında toplam 1 milyon 524 bin 798 TL idari para cezası ve tazminat bedeli uygulanacak. Tedavi altına alınan gökdoğanlar, Polonezköy Sülün Üretme İstasyonu'ndaki bakım sürecinin ardından yeniden doğaya salınacak" denildi. (DHA)

Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır