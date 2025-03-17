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  4. İstanbul’da 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İstanbul’da 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.03.2025 16:41
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İstanbul’da polis ekipleri, çeşitli suçlardan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

İstanbul’da 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlü şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, adam öldürme suçundan 20 yıl, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın 2019 yılından itibaren arandığını belirledi. Fiziki ve teknik takibin ardından Abdulaziz A.’nın Güngören’de olduğu tespit edildi. Şahıs, 14 Mart’ta Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi önünde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın, Güneşli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza İstanbul hapis
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