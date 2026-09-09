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İstanbul'da 3 ilçede iki gün denize girmek yasaklandı

İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Yasak kararları kaymakamlıklar tarafından açıklandı.

İstanbul'da 3 ilçede iki gün denize girmek yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz kıyısındaki sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 9 Eylül Çarşamba ve 10 Eylül Perşembe günleri denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

SARIYER

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son meteorololojik değerlendirmeler doğrultusunda çarşamba ve perşembe günleri dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçe sınırlarındaki Kısırkaya Halk Plajı'nın girişe kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

İstanbul da 3 ilçede iki gün denize girmek yasaklandı 1

ŞİLE

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise çarşamba ve perşembe günleri rüzgarın poyrazdan eseceği belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

İstanbul da 3 ilçede iki gün denize girmek yasaklandı 2
"Ayazma Plajı (Şile liman mendireğinin etkisi dahilinde dolgu alanından başlayarak 500 metre mesafede bulunan yelken plaj işletmesine kadar) ve Ağva plajında (dere kenarında bulunan fener mendireğinden itibaren 200 metre mesafe) cankurtaranların oluşturacakları kontrollü alanlar dışında ilçemizde denize girmek yasaklanmıştır. 2 plaj da 18.00 itibarıyla boşaltılacaktır"
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Beykoz Şile deniz
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