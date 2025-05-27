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İstanbul'da 7 saatlik su kesintisi olacak! İSKİ, su kesintisi olacak ilçeleri açıkladı

İstanbul'da vana yenileme çalışması nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine bu akşam saat 23.00'ten yarın 06.00'ya kadar su verilemeyecek.

İstanbul'da 7 saatlik su kesintisi olacak! İSKİ, su kesintisi olacak ilçeleri açıkladı
Mustafa Fidan

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu Silivri hattında vana yenileme çalışması yapılacak.

SU-KESİNTİ

SU KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇE VE MAHALLELER AÇIKLANDI

Çalışma nedeniyle bu akşam saat 23.00'ten yarın 06.00'ya kadar su verilemeyecek mahalleler şunlar:

"Büyükçekmece; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri, Çatalca; Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey mahalleleri, Silivri; Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta üst kotları, Semizkumlar ve Selimpaşa mahalleleri."

27 Mayıs 2025
27 Mayıs 2025

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul su kesintisi
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