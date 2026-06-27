HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İstanbul'da acı olay! Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Beykoz'da Riva Merkez Plajı’nda denize girdikten sonra kaybolan Türkmenistan uyruklu 22 yaşındaki gencin cansız bedeni, ekiplerin havadan ve denizden yürüttüğü arama çalışmaları sonucu denizden çıkarıldı.

İstanbul'da acı olay! Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Riva Merkez Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu 2004 doğumlu genç, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kayıp gencin bulunması için Sahil Güvenlik botları, dalgıç ekipleri, cankurtaranlar ve arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin katılımıyla denizden, helikopter desteğiyle de havadan arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gencin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anız yangını soruşturması! 14 kişiye gözaltıAnız yangını soruşturması! 14 kişiye gözaltı
Kaymakamlık duyurdu! Denize girmek 1 gün yasaklandıKaymakamlık duyurdu! Denize girmek 1 gün yasaklandı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği sipariş olay oldu

Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği sipariş olay oldu

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.