İstanbul’da Ahbap Derneği çalışanlarına mali suç operasyonu: 18 gözaltı

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketlerinin incelenmesi ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, kendi aralarında yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, kısa süre içerisinde ise aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

AHBAP ÇALIŞANLARINA MALİ SUÇ OPERASYONU: 18 GÖZALTI

Yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 18 şüpheli, 12 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Konuya ilişkin başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AHBAP DERNEĞİ AVUKATI ECE GÜNER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Haluk Levent’in danışmanlığını yapan Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi.

Yürütülen soruşturma dosyasında, Haluk Levent’in danışmanlığını yaptığı belirtilen Ece Güner’in hesaplarında yüksek meblağlı çok sayıda para hareketinin tespit edildiği iddia edildi. Bu tespitler üzerine savcılık tarafından Güner hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Avukat Ece Güner’in aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olduğu öğrenildi.

AHBAP DERNEĞİ’NİN İSTANBUL OFİSİNDE ARAMA YAPILDI

AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından Bursa'da gözaltına alındı. Polis ekipleri Ahbap'ın İstanbul'daki ofisinde arama gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı. Polis ekipleri Ahbap'ın İstanbul'da bulunan ofisinde arama gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır