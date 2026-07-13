HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul’da Ahbap Derneği çalışanlarına mali suç operasyonu: 18 gözaltı

Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 18 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri Ahbap'ın İstanbul'daki ofisinde arama gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında, derneğin avukatı Ece Güner hakkında da gözaltı kararı verildi.

İstanbul’da Ahbap Derneği çalışanlarına mali suç operasyonu: 18 gözaltı

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketlerinin incelenmesi ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, kendi aralarında yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, kısa süre içerisinde ise aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İstanbul’da Ahbap Derneği çalışanlarına mali suç operasyonu: 18 gözaltı 1

AHBAP ÇALIŞANLARINA MALİ SUÇ OPERASYONU: 18 GÖZALTI

Yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 18 şüpheli, 12 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Konuya ilişkin başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul’da Ahbap Derneği çalışanlarına mali suç operasyonu: 18 gözaltı 2

AHBAP DERNEĞİ AVUKATI ECE GÜNER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Haluk Levent’in danışmanlığını yapan Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi.

Yürütülen soruşturma dosyasında, Haluk Levent’in danışmanlığını yaptığı belirtilen Ece Güner’in hesaplarında yüksek meblağlı çok sayıda para hareketinin tespit edildiği iddia edildi. Bu tespitler üzerine savcılık tarafından Güner hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

İstanbul’da Ahbap Derneği çalışanlarına mali suç operasyonu: 18 gözaltı 3

Avukat Ece Güner’in aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olduğu öğrenildi.

AHBAP DERNEĞİ’NİN İSTANBUL OFİSİNDE ARAMA YAPILDI

AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından Bursa'da gözaltına alındı. Polis ekipleri Ahbap'ın İstanbul'daki ofisinde arama gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı. Polis ekipleri Ahbap'ın İstanbul'da bulunan ofisinde arama gerçekleştirdi.

İstanbul’da Ahbap Derneği çalışanlarına mali suç operasyonu: 18 gözaltı 4

İstanbul’da Ahbap Derneği çalışanlarına mali suç operasyonu: 18 gözaltı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD ordusu yeni saldırı başlattı: İran'da patlama sesleriABD ordusu yeni saldırı başlattı: İran'da patlama sesleri
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 4 bin 490’a yükseldiVenezuela’daki depremlerde can kaybı 4 bin 490’a yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Haluk Levent Ahbap Derneği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent gözaltına alındı! 990 milyon liralık bahis detayı

Haluk Levent gözaltına alındı! 990 milyon liralık bahis detayı

Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti

Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcular soluğu Bodrum'da aldı! Bir gecede ödedikleri hesap...

Ünlü futbolcular soluğu Bodrum'da aldı! Bir gecede ödedikleri hesap...

Vergi borçlarında 206 milyar liralık taksitlendirme: Son tarih yaklaşıyor

Vergi borçlarında 206 milyar liralık taksitlendirme: Son tarih yaklaşıyor

Kasımda 120 bin kişi bekleniyor 'Hepimiz sattık, kapalı gişeyiz'

Kasımda 120 bin kişi bekleniyor 'Hepimiz sattık, kapalı gişeyiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.