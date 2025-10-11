İstanbul'da Aile Festivali'ne yoğun ilgi! RTÜK Başkanı Şahin: "Ailelerin katılımı bizi mutlu ediyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve RTÜK ortaklığında Aile Festivali düzenleniyor. Yedikule Hisarı’nda dün başlayan festival, 12 Ekim tarihine kadar devam edecek. Aile Festivali’ne ikinci gününde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve diğer davetliler katıldı. Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, festivalle ilgili bilgiler vererek bir konuşma gerçekleştirdi.

"AİLELERİMİZE FARKINDALIK OLUŞTURACAK"

Aile Yılı’nda yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "7’den 70’e yaklaşık 40 bin ailenin giriş, çıkış yaptığı çok güzel bir etkinlik alanı oluşturduk. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu yılı Aile Yılı olarak tertip ettik. Aile Yılı’nda ailelerimize farkındalık oluşturacak, Türkiye genelinde 81 ilimizde 12 bine yakın etkinlik düzenledik. Ailemiz, geleceğimiz diyoruz, çünkü dünümüz, bugünümüz, yarınımız hep ailedir" ifadelerini kullandı.

"AİLELERİN KATILIMI BİZİ MUTLU EDİYOR"

Şahin de 2025 yılı ve sonrasında aileye yönelik aktivitelerin devam edeceğini söyledi.

Şahin açıklamasında şunları ifade etti:

"Çok mutluyum. Ben böyle bir katılım olacağını düşünmüyordum. Yağmurlu bir İstanbul havası var. Ailelerin katılımı bizi mutlu ediyor. 2025 yılı Aile Yılı ilan edildi. Kurum olarak bizim yaptığımız etkinliklerden bir tanesi. Yalnız değiliz, bu işin içinde çok fazla kurum ve kuruluşlar var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı... Sayamıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. 2025 yılı ve sonrasında bizim aktivitelerimiz devam edecek. Aile yılı dolayısıyla yakın zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birlikte ailenin korunmasına yönelikte aile ve çocuk dostu dizilerin ödüllerini vermiş olacağız."

BAKAN GÖKTAŞ VE CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI DEMİRÖZ RTÜK STANDINI ZİYARET ETTİ

Şahin yaptığı paylaşımda ise şunları aktardı:

"İstanbul’da gerçekleşen Türkiye’nin en kapsamlı Aile Festivali, Aile Yılı’nın ruhunu en güçlü şekilde yansıtan buluşmalardan biri oldu.

On binlerce ailenin katılımıyla dolu dolu geçen bu anlamlı organizasyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Vedat Demiröz, RTÜK standımızı ziyaret ettiler.

Yayıncılıkta aile değerlerinin korunması, çocuklarımızın güvenli medya ortamlarında büyümesi ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi yönündeki çalışmalarımız hakkında bilgi paylaşımında bulunduk.

Sayın Bakanımıza ve Sayın Başdanışmanımıza, standımıza gösterdikleri ilgi ve destekleri için içten teşekkür ediyorum."