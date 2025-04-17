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İstanbul'da akılalmaz olay! Ağabeyine sinirlendi, kiracıya saldırdı! Dükkana mermi boşalttı

Küçükçekmece’de bir kişi, Almanya'da yaşayan ve aralarında problem olan ağabeyinin emlakçı dükkanına pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da akılalmaz olay! Ağabeyine sinirlendi, kiracıya saldırdı! Dükkana mermi boşalttı
Begüm Özkaynak

Olay, 18.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Uzay Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı aile apartmanında oturan Selim Ç. (50), Almanya’daki ağabeyiyle sorun yaşıyordu. Akşam saatlerinde ise Selim Ç., eline aldığı pompalı tüfekle binanın zemin kattaki ağabeyinin sahibi olduğu ve kiraya verilen emlakçı dükkanının önüne gitti. Selim Ç., bilinmeyen bir nedenle elindeki tüfekle iş yerine doğru üst üste ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı.

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YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinin camları kırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek çalışma yaparken polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kaçan Selim Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece saldırı
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