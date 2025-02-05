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  4. İstanbul'da akıllara durgunluk veren hırsızlık! İki kadın alışveriş yapıyorum bahanesiyle bakın ne çaldı... O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul'da akıllara durgunluk veren hırsızlık! İki kadın alışveriş yapıyorum bahanesiyle bakın ne çaldı... O anlar saniye saniye kaydedildi

05.02.2025 09:58
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.02.2025 09:58
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İstanbul Arnavutköy’de yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti! Teknolojik ürünler satan işyerlerine giren iki kadın, çalışanların bir anlık dalgınlığını fırsat bilerek telefon kılıfı ve akıllı saat çaldı. Üstelik hırsızlardan biri, akıllı saati göğsüne saklayarak dükkândan çıktı!

İstanbul'un Arnavutköy'de teknolojik ürünler satan işyerlerine giren 2 kadın hırsız telefon kılıfı ve akıllı saat çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde bulunan teknolojik ürünler satan işletmelere giren R.K. ve L.K. isimli iki şahıs, iş yeri çalışanlarının arkasını dönmesini fırsat bilerek telefon kılıfı ve akıllı saat çaldı.

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AKILLI SAATİ GÖĞSÜNE ATARAK ÇALDI

Hırsızlık anı işletmelerin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntülerde kadınlardan birinin telefon kılıfını cebine koyduğu diğerinin ise tezgahtaki akıllı saati göğsüne atarak çaldığı görüldü. Yapılan şikayetler üzerine kimlik bilgileri Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından tespit edilen kadınlar yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
akıllı saat İstanbul Arnavutköy hırsızlık Telefon kılıfı
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