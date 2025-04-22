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İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Mahalle sakinleri kokudan şüphelenince şikayet etti, gerçek o zaman ortaya çıktı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 6 katlı binan girişinde bulunan bir kadın giyim mağazasının uyuşturucu üretim tesisi olduğu ortaya çıktı. Mahallelinin gelen kokular üzerine rahatsız olup ihbarda bulunması gerçeği ortaya çıkardı.

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Mahalle sakinleri kokudan şüphelenince şikayet etti, gerçek o zaman ortaya çıktı
Begüm Özkaynak

Ekol TV'den Büşra Seyis'in özel haberine göre; İstanbul Gaziosmanpaşa'da 6 katlı binanın girişindeki iş yerini takibe alan güven timleri, yaptığı baskında mağaza süsü verilmiş uyuşturucu üretim tesisini ortaya çıkardı.

KADIN GİYİM MAĞAZASI UYUŞTURUCU YUVASI ÇIKTI

Kadın giyim mağazasından gelen tuhaf kokudan şüphelenen mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu.

Polis, kokunun geldiği mağazaya bir operasyon düzenledi ve giyim mağazası olarak bilinen yerin uyuşturucu üretim tesisi olduğu anlaşıldı.

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SAKSILARA EKİLMİŞ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Kokunun kaynağına yönelen güven timleri, saksılara ekilmiş uyuşturucu maddeler ve kimyasal destekli yetiştirme sistemi ele geçirdi.

Uyuşturucu madde imha edilmek üzere götürülürken mağaza kapatıldı.

"KOKU DIŞARI GELİYOR"

Ekol TV'ye konuşan bir mahalle sakini, "Burası kapalıymış, her yerini kapatmışlar, izole etmişler. Yani buradan koku falan çıkma şansı yokmuş. Dün kuvvet güçleri artık oraları temizlemişler, açmışlar her yeri. Ondan sebep koku dışarıya geliyor." ifadelerini kullandı.

(EKOLTV)

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İstanbul Gaziosmanpaşa uyuşturucu giyim ihbar koku mağaza mahalle
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