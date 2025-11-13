HABER

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

İstanbul'da, haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

Kentte mesai bitimi nedeniyle etkili olan trafik yoğunluğu ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bakırköy'de araçlar güçlükle ilerliyor.

Kara yolunun Ankara yönünde ise Zincirlikuyu'dan başlayan yoğunluk, Okmeydanı'na kadar etkili oluyor. Haliç Köprüsü'nde her iki yönde araçlar ağır seyrediyor.

Küçükçekmece'de Edirne istikametinde Parseller'e kadar trafik yoğun seyrediyor. Ankara istikametinde ise Haramidere'den Parseller'e kadar araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Haramidere bağlantısından Avcılar gişelere kadar çift taraflı yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Kağıthane arasında her iki yönde trafik yoğun ilerliyor. Hasdal ile Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü, Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yollarında da yoğunluk yaşanıyor.

Karaköy'den Beşiktaş Meydanı'na giden sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğun seyrediyor.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde yoğunluk yaşanıyor. Şile Otoyolu'nda Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmi yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla trafik yoğunluğu görülüyor. Kadıköy ile Ataşehir arasında da trafik ağır seyrediyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.40 itibarıyla yüzde 89'a çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 87'ye, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

