İstanbul’da alışılmış manzara değişti! Haftanın ilk günü yollar boş kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM’un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Buzlanma ve don riskine karşı alınan önlemler kapsamında 12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi.

KAR SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU

İstanbul, haftanın ilk gününe kar yağışıyla uyandı. Pendik Aydos Ormanı, Beykoz Kavacık, Çekmeköy ve Çamlıca Tepesi başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı. Aralıklarla devam eden yağış, kent genelinde etkisini hissettirdi.

TRAFİK ÇİLESİ BU KEZ YAŞANMADI

Normal günlerde sabah ve akşam saatlerinde yüzde 80’lere kadar çıkan trafik yoğunluğu, bugün yerini sakinliğe bıraktı. Okulların tatil edilmesi ve vatandaşlara yapılan “toplu taşıma kullanın” çağrıları, yolların boş kalmasında etkili oldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 42’YE DÜŞTÜ

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası’na göre saat 09.30 itibarıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 42 olarak ölçüldü. Haritada yolların büyük bölümünün yeşil renge bürünmesi dikkat çekti. Yeşil renk, trafikte akıcı ve serbest durumu ifade ediyor.

UYARILAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, kar yağışının ve buzlanmanın etkili olabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmaması ve toplu taşımanın tercih edilmesi istendi.