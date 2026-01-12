HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul’da alışılmış manzara değişti! Haftanın ilk günü yollar boş kaldı

Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı ve okulların tatil edildiği haberiyle birlikte megakentte alışılmış kırmızı trafik haritası bugün yerini yeşil renge bıraktı. Haftanın ilk gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 42’ye kadar düşerken, normalde kilitlenen yolların büyük bölümü boş kaldı.

İstanbul’da alışılmış manzara değişti! Haftanın ilk günü yollar boş kaldı
Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM’un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Buzlanma ve don riskine karşı alınan önlemler kapsamında 12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi.

İstanbul’da alışılmış manzara değişti! Haftanın ilk günü yollar boş kaldı 1

KAR SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU

İstanbul, haftanın ilk gününe kar yağışıyla uyandı. Pendik Aydos Ormanı, Beykoz Kavacık, Çekmeköy ve Çamlıca Tepesi başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı. Aralıklarla devam eden yağış, kent genelinde etkisini hissettirdi.

İstanbul’da alışılmış manzara değişti! Haftanın ilk günü yollar boş kaldı 2

TRAFİK ÇİLESİ BU KEZ YAŞANMADI

Normal günlerde sabah ve akşam saatlerinde yüzde 80’lere kadar çıkan trafik yoğunluğu, bugün yerini sakinliğe bıraktı. Okulların tatil edilmesi ve vatandaşlara yapılan “toplu taşıma kullanın” çağrıları, yolların boş kalmasında etkili oldu.

İstanbul’da alışılmış manzara değişti! Haftanın ilk günü yollar boş kaldı 3

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 42’YE DÜŞTÜ

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası’na göre saat 09.30 itibarıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 42 olarak ölçüldü. Haritada yolların büyük bölümünün yeşil renge bürünmesi dikkat çekti. Yeşil renk, trafikte akıcı ve serbest durumu ifade ediyor.

İstanbul’da alışılmış manzara değişti! Haftanın ilk günü yollar boş kaldı 4

UYARILAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, kar yağışının ve buzlanmanın etkili olabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmaması ve toplu taşımanın tercih edilmesi istendi.

İstanbul’da alışılmış manzara değişti! Haftanın ilk günü yollar boş kaldı 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arnavuköy’de kar yağışıArnavuköy’de kar yağışı
Edirne’nin bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiEdirne’nin bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul AKOM trafik kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.