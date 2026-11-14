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İstanbul'da 'ara tatil' hareketliliği! Havalimanları doldu taştı: Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul’da, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin başlaması dolayısıyla şehir dışına çıkmak isteyenler İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da 'ara tatil' hareketliliği! Havalimanları doldu taştı: Uzun kuyruklar oluştu
Doğukan Akbayır

Ara tatilin başlamasının ardından kentteki havalimanlarında yolcu hareketliliği yaşanıyor. Ara tatili şehir dışında geçirmek isteyenler, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının yolunu tuttu. Tatil nedeniyle İstanbul’dan ayrılmak üzere kentteki havalimanlarına gelen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

İstanbul da ara tatil hareketliliği! Havalimanları doldu taştı: Uzun kuyruklar oluştu 1

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

İstanbul Havalimanında giriş nizamiyesi ve terminalin önündeki caddede zaman zaman trafik oluştu. Polis ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, gerekli uyarıları yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı.

İGA ekiplerince, havalimanına girişte kuyruk oluşmasını engellemek için terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktaları ile kapılar açık tutularak, yolcuların havalimanına girişi hızlandırıldı.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale giren yolcular, iç ve dış hat kontuvarlarında bilet ve valiz işlemleri için sıraya girdi.

Tatil için İstanbul’dan ayrılmak isteyen vatandaşların havalimanına gelmesiyle özellikle iç hatlar gidiş terminalinde hareketlilik arttı.

İstanbul da ara tatil hareketliliği! Havalimanları doldu taştı: Uzun kuyruklar oluştu 2

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Çocuklarıyla seyahat eden ailelerin de bulunduğu yolcular, işlemlerini tamamladıktan sonra uçuş kapılarına yöneldi. Çocuklu aileler, vakit kaybetmemeleri için ailelere ayrılan özel bölümden geçirildi.

Yurt dışına çıkacak yolcular nedeniyle pasaport kontrol noktalarında da zaman zaman kuyruk oluştu. Polis ekipleri, bekleme sürelerini azaltmak ve işlemleri hızlandırmak için pasaport kontrol bankolarını açık tuttu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, terminal girişlerinde ve kontuarların bulunduğu alanlarda yolcuları yönlendirerek yoğunluğu azaltmaya çalıştı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDAN YOĞUNLUK UYARISI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında da tatil yoğunluğu başladı. Yolcular, x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuarların önünde kısa süreli yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi ISG, ara tatilin ilk hafta sonunda beklenen yoğunluk nedeniyle yolculara uyarıda bulundu.

İşletmenin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, 14-15 Kasım’da terminal ve otoparklarda yoğunluk beklendiği belirtilerek, havalimanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önerildi.

Her iki havalimanında yoğunluğun bugün ve yarın sürmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen ara tatil İstanbul Havalimanı
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