İstanbul'da artçılar devam ediyor! Yine bir deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da gerçeleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Bugün de İstanbul'da peş peşe artçı depremler yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.32'de de merkez üssü İstanbul Beylikdüzü olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, saat 20.25'te de İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğii 6.96 km olarak kaydedildi.

AFAD son olarak, saat 20.33'te merkez üssü Büyükçekmece olan Marmara Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldi.