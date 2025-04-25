HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da artçılar devam ediyor! Yine bir deprem meydana geldi

Son dakika...İstanbul'da yine bir deprem meydana geldi! Saat 20.33'da İstanbul yine sallandı. Büyükçekmece merkezli depremde, AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

İstanbul'da artçılar devam ediyor! Yine bir deprem meydana geldi
Begüm Özkaynak

Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da gerçeleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Bugün de İstanbul'da peş peşe artçı depremler yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.32'de de merkez üssü İstanbul Beylikdüzü olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

thumbs_b_c_64e092512fd1f3fab415800612b8bba6

AFAD, saat 20.25'te de İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğii 6.96 km olarak kaydedildi.

AFAD son olarak, saat 20.33'te merkez üssü Büyükçekmece olan Marmara Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'daki depremde en çok ihbar hangi ilçelerden geldi! Bakan Kurum ilçe ilçe duyurduİstanbul'daki depremde en çok ihbar hangi ilçelerden geldi! Bakan Kurum ilçe ilçe duyurdu
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ŞİÖ toplantısına katıldıYargıtay Başkanı Ömer Kerkez ŞİÖ toplantısına katıldı

Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

İstanbul'da artçılar devam ediyor!

İstanbul'da artçılar devam ediyor!

Naci Görür: "Marmara'da büyük deprem olacak"

Naci Görür: "Marmara'da büyük deprem olacak"

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu!

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu!

Depremin ardından Küçükçekmece'de 9 bina boşaltıldı! Evlerine dönünce neye uğradıklarını şaşırdılar: Bize yer ayarlamaları lazımdı

Depremin ardından Küçükçekmece'de 9 bina boşaltıldı! Evlerine dönünce neye uğradıklarını şaşırdılar: Bize yer ayarlamaları lazımdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.