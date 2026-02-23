HABER

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 43’e ulaştı

İstanbul’daki barajlarda su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İSKİ’nin Şubat 2026 verilerine göre kent genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 43,14’e ulaştı.

İSKİ verilerine göre, Aralık 2025’te yüzde 18,54 olan doluluk oranı Ocak 2026’da yüzde 28,24’e yükselirken, Şubat ayında yüzde 43,14 olarak ölçüldü. Şubat 2026 verilerine göre İstanbul’da en düşük doluluk oranı yüzde 26,98 ile Sazlıdere Barajı’nda kaydedilirken, en yüksek doluluk oranı ise yüzde 90,21 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü.

Kentin önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı’nda ise Şubat ayı doluluk oranı yüzde 59,23 olarak belirlendi. Yağışların etkisiyle su seviyesi yükselen baraj havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA

İstanbul baraj
