İstanbul'da bazı metro ve tramvay seferlerinde arıza!

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi. Hat güzergahında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği kaydedildi.

Metro İstanbul'dan tramvay hattındaki arızaya ilişkin yapılan açıklamada da "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Topkapı-50. Yıl istasyonları arasında normal işletme düzeninde, 50. Yıl-Mescid-i Selam istasyonları arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır." bilgisi verildi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır