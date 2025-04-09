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İstanbul'da bazı metro ve tramvay seferlerinde arıza!

İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

İstanbul'da bazı metro ve tramvay seferlerinde arıza!

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi. Hat güzergahında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği kaydedildi.

Metro İstanbul'dan tramvay hattındaki arızaya ilişkin yapılan açıklamada da "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Topkapı-50. Yıl istasyonları arasında normal işletme düzeninde, 50. Yıl-Mescid-i Selam istasyonları arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır." bilgisi verildi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul metro tramvay
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