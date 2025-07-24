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İstanbul'da BEDAŞ Alarmı: Elektrik Kesintileri vatandaşı zor durumda bırakıyor

İstanbul'da BEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintiler, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilerken, ne zaman sona ereceği sorusu gündemde.

İstanbul'da BEDAŞ Alarmı: Elektrik Kesintileri vatandaşı zor durumda bırakıyor
MynetYazar

21 İlçede Planlı Kesintiler Yaşanırken, Vatandaşlar Ne Zaman Elektriğe Kavuşacaklarını Merak Ediyor

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, BEDAŞ'ın (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) planlı elektrik kesintileriyle mücadele ediyor. Özellikle Temmuz ayının son günlerinde artan sıcaklarla birlikte elektrik kesintileri, vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. NTV Haber, Hürriyet ve Habertürk gibi önde gelen haber kaynaklarının bildirdiğine göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan 21 ilçede 25 Temmuz itibarıyla başlayan kesintiler, bazı bölgelerde 10 saate kadar uzayabiliyor.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARA ETKİLENİYOR

Vatandaşlar, elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve kesintilerden etkilenen bölgeleri öğrenmek için BEDAŞ'ın internet sitesini ve çağrı merkezini yoğun bir şekilde kullanıyor. Ancak, yoğunluk nedeniyle bilgilere ulaşmakta zorluk yaşanabiliyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olan, evden çalışan ve küçük çocuğu olan aileler, kesintilerden dolayı büyük sıkıntı çekiyor.

BEDAŞ yetkilileri, kesintilerin planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapıldığını belirtiyor. Amaçlarının, ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek daha büyük arızaların önüne geçmek ve elektrik dağıtımını daha güvenli hale getirmek olduğunu ifade ediyorlar. Ancak, kesintilerin süresi ve sıklığı, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

22 Temmuz Salı günü de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanmış, vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak etmişti. Hürriyet'in haberine göre, BEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden kesinti programına ulaşmak mümkün. Ancak, sitenin yoğunluğu nedeniyle erişim sorunları yaşanabiliyor.

23 Temmuz Çarşamba günü ise Habertürk, AYEDAŞ (Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.) ve BEDAŞ'ın İstanbul'daki planlı kesintileriyle ilgili bir haber yayınladı. Haberde, İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek ilçeler sıralandı. Vatandaşlar, Habertürk'ün internet sitesi üzerinden de kesinti sorgulaması yapabiliyor.

Kesintilerden etkilenen ilçeler arasında Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu, Fatih, Bayrampaşa, Esenler, Beyoğlu ve Sarıyer bulunuyor. Her ilçede farklı mahallelerde ve farklı saat aralıklarında kesintiler yaşanıyor. Bu durum, vatandaşların planlarını yapmasını zorlaştırıyor ve işlerini aksatıyor.

İstanbul'da BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri, vatandaşların yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetkililerin, kesintilerin süresini kısaltmak, vatandaşları önceden daha detaylı bilgilendirmek ve alternatif çözümler üretmek için daha fazla çaba göstermesi gerekiyor. Aksi takdirde, vatandaşların BEDAŞ'a olan güveni azalmaya devam edecektir.

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Anahtar Kelimeler:
bedaş arıza
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