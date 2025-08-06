İstanbul'da beklenen sağanak alarmı: Meteoroloji'den kritik uyarı!

İstanbul dahil birçok il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Vatandaşlar dikkatli olmaya çağrılıyor.

İstanbul'da yaşayanlar, yarın şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, yağışların özellikle öğleden sonra etkisini artırması ve akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. MGM, yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgarın da etkili olacağını belirterek, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir gibi illerde de sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM, bu illerde yaşayan vatandaşları da sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu gibi risklere karşı uyardı.

MGM'nin açıklamasında, yağışların özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olacağı belirtilirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden 30-50 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yağışla birlikte birkaç derece düşmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de meteorolojinin uyarılarının ardından harekete geçti. İBB'den yapılan açıklamada, tüm ekiplerin teyakkuza geçirildiği ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunduğu belirtildi. İBB, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu.

Uzmanlar, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, seyahat planı olanların da hava durumunu takip ederek yola çıkmaları öneriliyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaçların devrilmesi, çatıların uçması ve enerji nakil hatlarında arızalar meydana gelebileceği de belirtiliyor.