HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da beklenen sağanak alarmı: Meteoroloji'den kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yarın (6 Ağustos 2025) için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Özellikle öğleden sonra etkisini artırması beklenen yağışların sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de olası olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

İstanbul'da beklenen sağanak alarmı: Meteoroloji'den kritik uyarı!

İstanbul dahil birçok il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Vatandaşlar dikkatli olmaya çağrılıyor.

İstanbul'da yaşayanlar, yarın şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, yağışların özellikle öğleden sonra etkisini artırması ve akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. MGM, yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgarın da etkili olacağını belirterek, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir gibi illerde de sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM, bu illerde yaşayan vatandaşları da sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu gibi risklere karşı uyardı.

MGM'nin açıklamasında, yağışların özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olacağı belirtilirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden 30-50 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yağışla birlikte birkaç derece düşmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de meteorolojinin uyarılarının ardından harekete geçti. İBB'den yapılan açıklamada, tüm ekiplerin teyakkuza geçirildiği ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunduğu belirtildi. İBB, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu.

Uzmanlar, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, seyahat planı olanların da hava durumunu takip ederek yola çıkmaları öneriliyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaçların devrilmesi, çatıların uçması ve enerji nakil hatlarında arızalar meydana gelebileceği de belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana’da 18 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildiAdana’da 18 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi
Ankara'da korku dolu gece: 8 katlı bina boşaltıldı!Ankara'da korku dolu gece: 8 katlı bina boşaltıldı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İndirim geliyor! Akaryakıt tabelasında yeni rakamlar

İndirim geliyor! Akaryakıt tabelasında yeni rakamlar

Halı yıkamacı olduğu ortaya çıkan psikolog Volkan Uçak diplomasını kaça aldığını açıkladı! Mesajlarda her şey ortaya çıktı

Halı yıkamacı olduğu ortaya çıkan psikolog Volkan Uçak diplomasını kaça aldığını açıkladı! Mesajlarda her şey ortaya çıktı

Sahte diploma skandalında çete liderinden itiraf! Mesajları ortaya çıktı... Sayısını kendi bile hatırlamıyor

Sahte diploma skandalında çete liderinden itiraf! Mesajları ortaya çıktı... Sayısını kendi bile hatırlamıyor

Terim'den F.Bahçe'nin yeni golcüsü Duran için olay sözler!

Terim'den F.Bahçe'nin yeni golcüsü Duran için olay sözler!

Berrin Sönmez'den Diyanet'in hutbesine 'Başörtülü' tepki

Berrin Sönmez'den Diyanet'in hutbesine 'Başörtülü' tepki

GBT kontrolünde jandarmaya saldırdılar: "Seni sivilken vururum"

GBT kontrolünde jandarmaya saldırdılar: "Seni sivilken vururum"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.