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İstanbul'da beyaz eşya deposunda yangın! 3 katlı bina kül oldu

Küçükçekmece’de beyaz eşya deposunda başlayan yangın hızla 3 katlı binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın neticesinde onlarca beyaz eşya kullanılamaz hale geldi ve binada büyük çapta hasar oluştu.

İstanbul'da beyaz eşya deposunda yangın! 3 katlı bina kül oldu

Yangın, saat 01.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın giriş katında beyaz eşya deposu olarak kullanılan dükkanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın binanın tamamına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. 3 katlı bina ve giriş katında bulunan dükkan yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelirken onlarca beyaz eşya da alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu alevler tamamen söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

"BÜTÜN MAHALLE AŞAĞI İNDİ"

Yangının 15 dakika boyunca alevli şekilde yandığını söyleyen mahalle sakini Salih Kartal, "Normalde Cemil Abi’nin dükkanı sokağın başındaydı. Sanırım burayı depo olarak kullanıyor. Kendisinin söylemine göre cadde başındaki dükkana gidip gelene kadar burası alev almış. Başka biri içeriye bir şey atmış olabilir, diyor. Ölen ya da yaralanan yok fakat yaklaşık bir 15 dakika kadar alevli surette yandı. Bütün mahalle aşağı indik. Binada çok zarar gördü." diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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